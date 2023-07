Täter brechen in Näfels in ein Doppeleinfamilienhaus ein

Zwischen dem vergangenen Sonntag und heute wurde in ein Doppeleinfamilienhaus an der Speerstrasse in Näfels eingebrochen, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus. Die Täterschaft sei durch das Garagentor ins Objekt gelangt, habe verschiedene Räumlichkeiten durchsucht, Bargeld entwendet und das Tatobjekt durch die Eingangstüre verlassen. (red)