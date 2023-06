Nach Kollision mit 14-jährigem Töfflifahrer: Polizei sucht Autofahrer

Gegen 17 Uhr am Mittwochnachmittag ist es auf einem Feldweg in Landquart in Richtung Ganda zu einer Kollision gekommen. Ein 14-Jähriger war auf einem kleinen Töff unterwegs und war dabei, einen Siedlungsweg zu überqueren. Dabei kollidierte er mit einem in Richtung Auhof fahrenden Pickup. Nach einer kurzen Unterhaltung der beiden Beteiligten entfernte sich der Fahrer des Pickups.

Der 14-Jährige stellte erst zuhause fest, dass er sich bei der Kollision leicht verletzt hatte. Der Fahrer des dunklen Pickups mit der Aufschrift «Forstdienst» wird nun gesucht. Ebenfalls sollen sich Personen beim Verkehrsstützpunkt Chur Nord melden, die Angaben zum Unfall machen können. Dies unter 081 257 75 80. (red)