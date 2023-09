Landquart: Zwei Autos kollidieren und die Polizei sucht nach Zeugen

Die Kantonspolizei Graubünden teilt in einem Schreiben mit, dass es am Mittwochvormittag in Landquart zu einem Autounfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen sei. Eine 75-jährige Frau sei mit ihrem Auto gegen zehn Uhr von der Bahnhofstrasse kommend auf der Deutschen Strasse H3 in Richtung Igis gefahren. Gleichzeitig sei eine 32-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Zollstrasse kommend in Richtung Deutsche Strasse gefahren, um ebenfalls in Richtung Igis zu fahren. «Bei der Verzweigung der beiden Strassen kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge miteinander», heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei sei ein Sachschaden von rund fünftausend Franken entstanden. (red)