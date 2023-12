Fahrerflucht: Schülerin wird in Landquart von einem Auto angefahren

In einer Medienmitteilung schreibt die Kantonspolizei Graubünden, dass ein 13-jähriges Mädchen am vergangenen Samstag gegen 16.30 Uhr an der Bahnhofstrasse in Landquart von einem orange/rot-farbigen Kleinwagen angefahren worden ist. Zusammen mit ihrer sechsjährigen Schwester habe das 13-jährige Mädchen auf dem Trottoir in der Nähe eines Einkaufszentrums gestanden. Gleichzeitig habe eine Frau ihren orange/rot-farbigen Kleinwagen aus einem seitlichen Parkplatz unmittelbar beim Standort der Kinder manövriert. Dabei kam es gemäss Mitteilung zu einem Zusammenstoss zwischen dem Auto sowie der 13-jährigen Schülerin, welche am Bein leicht verletzt wurde.

«Nach einem kurzen Stopp setzte die Automobilistin ohne Kontaktaufnahme mit den Kindern ihre Fahrt in Richtung Falkniskreuzung fort», heisst es in der Mitteilung weiter. (red)