68-jähriger Autofahrer prallt in Felswand in Schmitten und stirbt

Ein Auto sei am Dienstag kurz nach 13 Uhr auf der Fahrt in Richtung Davos in eine Felswand geprallt, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Durch das automatische Notrufsystem des Autos habe die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei die Meldung eines Verkehrsunfalls in Schmitten erhalten.

Die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst Davos sowie der Rega stiessen gemäss Mitteilung auf einen leblosen Mann am Steuer des Fahrzeugs. Umgehend habe die Reanimation des 68-jährigen Mannes begonnen, aber er sei noch vor Ort verstorben. (red)