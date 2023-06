Junge wird in St. Moritz von Auto angefahren

Ein elfjähriger Bub ist am Mittwoch in St. Moritz von einem Auto erfasst worden, als er mit seinem Trottinett unterwegs war. Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt, war der Junge auf dem Trottoir der Via Traunter Plazzas unterwegs. Gleichzeitig sei eine 23-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Plazza da Scuola hochgefahren. Als der Junge die Strasse überqueren wollte, wurde er vom Auto erfasst.

Da der Junge sich beim Sturz leicht verletzte, betreuten die Autofahrerin und Drittpersonen den 11-Jährigen, bis die Rettung Oberegadin eintraf und den Jungen ins Spital nach Samedan transportierte.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Graubünden nun nach Personen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollen sich beim Verkehrsstützpunkt Engiadina in Samedan melden (Telefon 081 257 76 80).