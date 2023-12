Lastwagen streift Auto auf der A13 in Landquart

Am Freitagabend ist es auf der Südspur der Autobahn A13 bei der Ausfahrt Landquart zu einem Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen gekommen. Infolge eines zuvor erfolgten Verkehrsunfalles auf der Nationalstrasse N28 im Bereich Ganda ist es zu einem massiven Verkehrsstau in beiden Fahrtrichtungen gekommen. Deshalb hatte sich der Verkehr ebenso auf der Autobahn A13 in Richtung Süden gestaut.

«Kurz nach 17.30 Uhr kam es bei stockendem Kolonnenverkehr zwischen dem weissen Personenwagen (SUV) und dem Lastwagen bei der Ausfahrt A13 in Fahrtrichtung Süden zu einer seitlichen Streifkollision», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Die nachfolgenden Autos haben die Unfallstelle über den Pannenstreifen umfahren können. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist unklar. (red)