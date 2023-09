24 Feuerwehrleute im Einsatz wegen Brand in einer Recyclingfirma

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwochabend mitteilt, ist am selben Tag gegen 10 Uhr eine Brandmeldung bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei eingegangen. Sofort wurden die Pumpiers Zernez aufgeboten. Die 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr stiessen in der Halle auf einen offenen Brand von Sperrgut. Zwei Personen der Betreiberfirma versuchten das Feuer zu löschen. Sie wurden durch ein Team vom Ambulanz Stützpunkt Zernez mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung betreut und ins Spital nach Scuol transportiert. Dieses konnten sie im Verlaufe des Tages wieder verlassen.

Eine Stunde nach der Brandmeldung konnte der Brand gemeldet werden. Die Kantonspolizei Graubünden nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. In der Halle sowie an der Aussenfassade entstand Sachschaden. (red)