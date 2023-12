Brand in Fideris: Bewohner trotz Reanimationsversuch gestorben

Kurz vor zwei Uhr stellte ein Mann in Fideris einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus fest und alarmierte umgehend die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Die Stützpunktfeuerwehr Mittelprättigau rückte mit gut 30 Einsatzkräften aus. Sie fanden den 69-jährigen Wohnungsmieter regungslos am Boden liegend auf, bargen ihn und begannen mit dessen Reanimation. Diese wurde durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Graubünden sowie Crews der Rettung Schiers und der Rega weitergeführt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Zwei Gäste des Mannes hatten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbständig aus der Wohnung fliehen können. Die Reanimation des Mannes musste erfolglos abgebrochen werden. Die Gäste wurden zur ambulanten Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die Brandursache. (red)