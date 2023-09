Töfffahrer fährt trotz Führerausweisentzug in Chur mit 27 km/h zu viel

Am Sonntag, um 15.20 Uhr, wurde ein Töfffahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Chur mit 82 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Wie die Kantonspolizei Graubünden berichtet, ergibt sich nach Abzug der Sicherheitsmarge eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 27 km/h. Der 44-jährige Fahrer wurde gestoppt und unterzog sich einer Atemalkoholprobe mit einem Wert von über 0,6 Milligramm pro Liter, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ausserdem habe die Kantonspolizei festgestellt, dass er trotz Führerausweisentzug gefahren sei. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht. (red)