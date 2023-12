Drei Unfälle auf der Autobahn A3 im Glarnerland

Am Samstagmittag, um ca. 12.10 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A3 in Mollis ein Selbstunfall. Ein 27-jähriger Lenker war von Sargans in Richtung Zürich unterwegs als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit an die Strassen- und Sichtverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. In der Folge kollidierte das Auto auf Höhe der Einfahrt Weesen mit der Mittelleitplanke und drehte sich um die eigene Achse. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug und der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden.