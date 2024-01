Silsersee: Zwei Menschen im Eis eingebrochen

Die Kantonspolizei vermeldet in einer Medienmitteilung, dass am Dienstagmittag innerhalb einer Stunde zwei Menschen im Eis auf dem Silsersee eingebrochen waren. «Die erste Meldung ging kurz nach 13 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ein», heisst es in der Mitteilung. Drittpersonen konnten die Person, die mit ihren Schlittschuhen eingebrochen war, aus dem Wasser ziehen. Die Rega flog sie gemäss Mitteilung zu medizinischen Abklärungen ins Spital nach Samedan.

Eine Stunde später...

Nur eine knappe Stunde später erreichte die Kantonspolizei Graubünden ein neuerlicher Notruf. Eine weitere Person war auf dem Silsersee eingebrochen und konnte wieder von Drittpersonen gerettet werden. (red)