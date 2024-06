Tarasp: Eine Frau und ihre Hunde werden von einer Kuhherde angegriffen

In Tarasp hat am Mittwochnachmittag eine Kuhherde eine Spaziergängerin und deren Hunde angegriffen. Der Wanderweg nahe des Lai Nair führe durch grossräumig eingezäuntes und gekennzeichnetes Weideland von Mutterkühen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in ihrer Mitteilung. Als die 55-jährige Frau und deren drei kleine Hunde in die Nähe einer Kuhherde kamen, sprangen die Hunde mitten zwischen die Kühe. Die Hundebesitzerin sei daraufhin den Hunden gefolgt, um diese einzufangen. Vom ganzen Vorfall aufgescheucht, griffen die Kühe die Frau an. Deren Versuch, wegzurennen, gelang nicht - sie wurde von den Kühen eingeholt und angegriffen. Die Kühe hätten sich erst von der Frau entfernt, als diese auf dem Boden gelegen und sich nicht mehr bewegt habe, heisst es in der Mitteilung weiter.

Drittpersonen betreuten die Frau und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch eine Rega-Crew überflog diese die schwerverletzte Spaziergängerin ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. (red)