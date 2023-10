Glarner Kantonspolizei warnt vor neuer Telefonbetrugsmasche

Die so ergaunerten Daten nutzen die Cyberkriminellen, um schliesslich an das Geld der Angerufenen zu kommen, beispielsweise, indem sie sich in ihr Bankkonto einloggen und das Geld auf ihr eigenes Konto überweisen. Cyberkriminelle schrecken auch davor nicht zurück, im Namen der anderen Person mit deren Kreditkarte einzukaufen oder gar Kredite aufzunehmen. Durch das Drücken der vorgegebenen Ziffer kann aber auch eine kostspielige Telefonverbindung aufgebaut werden, erklärt das Zentralschweizer Polizeikonkordat.