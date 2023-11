47-jähriger Autofahrer prallt in Scuol in Leitpfosten und stirbt

Am Sonntag, um 11.20 Uhr, geriet ein auf der Umfahrungsstrasse Scuol in Richtung Ardez fahrendes Auto nach rechts, prallte in einen Leitpfosten und kam neben der Strasse zum Stillstand. Die dahinter fahrenden Personen hielten an, bargen den 47-jährige Autolenker aus dem Auto und begannen mit dessen Reanimation, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Diese Reanimation wurde durch ein Team vom Rettungsdienst Scuol sowie einer Rega-Crew weitergeführt, der Mann verstarb jedoch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden klären die Todesursache ab. (red)