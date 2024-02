24-Jährige überholt, bemerkt Gegenverkehr zu spät und baut Unfall

Am Samstag um 14.30 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto von Silvaplana in Richtung Bivio. Gleichzeitig fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Auto von Bivio in Richtung Silvaplana. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, überholte die 24-Jährige ein vor ihr fahrendes Fahrzeug. Dabei habe sie den nahenden Gegenverkehr übersehen und es sei zu einer seitlichen Streifkollision gekommen. Die 24-jährige Lenkerin wurde beim Unfall verletzt und mit der Rettung Mittelbünden ins Spital Oberengadin nach Samedan transportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab. (red)