Unfall auf der Malojastrasse: Mann hatte Glück und blieb unverletzt

Ein 71-jähriger Mann fuhr am Donnerstag um 01.30 Uhr auf der Malojastrasse H3 von Stampa in Richtung Casaccia. In einer lang gezogenen Rechtskurve nach der Ortschaft Vicosoprano prallte sein Auto an einer Tafel entlang der linken Strassenseite gegen Bäume, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.