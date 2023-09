Malans: Zwei Autofahrer müssen nach Kollision ins Spital

Am Samstagnachmittag hat es auf der Landstrasse in Malans einen Verkehrsunfall gegeben. Das teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit. Ein 23-jähriger Autofahrer sei mit seinem Personenwagen von Malans in Richtung Landquart unterwegs gewesen. Gleichzeitig sei ein 50-Jähriger mit seinem Auto von Landquart in Richtung Malans gefahren. Laut Mitteilung geriet der 23-Jährige aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Personenwagen auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 23-Jährige wurde mit einer Ambulanz ins Spital Schiers und der 50-Jährige mit einer Ambulanz ins Kantonsspital nach Chur transportiert. Im Einsatz vor Ort standen auch ein Abschleppdienst und das Tiefbauamt Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab. (red)