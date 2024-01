Zwei zeitgleiche Auffahrkollisionen in Bilten und Netstal

Ein Autofahrer war auf der Überholspur in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, bemerkte der 18-Jährige auf der Höhe der Ausfahrt Bilten zu spät, dass die Fahrzeuge unmittelbar vor ihm im stockenden Verkehr abbremsten. Durch die Auffahrkollision schob sich der mittlere Wagen gegen das Heck des vorausfahrenden Personenwagens. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Niemand ist verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau, wobei der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.