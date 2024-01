Verletze Rollerfahrerin bei Auffahrunfall

Am Donnerstag, kurz vor 12 Uhr, hat eine 36-jährige Rollerlenkerin an der Quaderstrasse vor dem Fussgängerstreifen Höhe Quader Center verkehrsbedingt am Fussgängerstreifen angehalten, um eine Passantin über den Fussgängerstreifen zu lassen. So heisst es in einer Mitteilung. Dabei ist der Rollerlenkerin eine 52-jährige Autolenkerin aufgefahren. Die 36-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich in Begleitung einer Kollegin zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden, heisst es weiter.

Die Stadtpolizei Chur leitete den Verkehr für den Zeitraum der Unfallaufnahme um. (red)