Töff und Mofa kollidieren auf der Kasenenstrasse in Chur

Um 7.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mofafahrer auf dem Kornquaderweg in Richtung Kasernenstrasse, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Bei der Kreuzung sei er links abgebogen. Der 55-jährige Töfffahrer war gleichzeitig auf der Kasernenstrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In der Folge sei es zu einem Zusammenstoss zwischen der Beiden gekommen.

Gemäss Polizei sind die Beteiligten leicht verletzt und begeben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der genaue Unfallhergang werde derzeit von der Stadtpolizei Chur untersucht. (red)