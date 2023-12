Autofahrer erfasst Fussgänger auf Zebrastreifen

Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, war ein 17-Jähriger vom Quartier Risi zu Fuss in Richtung Bushaltestelle beim Alterszentrum Bruggli unterwegs und wollte auf der Höhe des «Fridolin’s Pub» den Zebrastreifen überqueren. Als er beinahe schon auf der anderen Strassenseite war, bemerkte er die Scheinwerfer eines Personenwagens, der von Glarus in Richtung Näfels unterwegs war.

Der Fussgänger ist vom Auto erfasst worden und ist zunächst am Boden liegengeblieben. Der unbekannte Lenker des Personenwagens hat angehalten und in der Folge mit dem Betroffenen gesprochen. Anschliessend ist er weitergefahren.

Durch den Aufprall hat der der 17-Jährige diverse Prellungen erlitten. Am Unfallort hat die Kantonspolizei Glarus diverse Plastikteile einer Scheinwerferverkleidung sichergestellt.

Die Kantonspolizei Glarus bittet den unbekannten Lenker oder andere Personen, die Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall geben können, sich bei der Kantonalen Notrufzentrale unter der Nummer 055 645 66 66 zu melden. (red)