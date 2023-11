Autofahrer nach Selbstunfall leicht verletzt

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ist ein 33-jähriger Autofahrer von Davos herkommend über die Hauptstrasse N28 in Richtung Klosters gefahren. Oberhalb der Örtlichkeit Grüenbödeli brach das Heck des Autos auf der rutschigen Fahrbahn aus, worauf der Fahrer Gegensteuer gab, die Fahrbahn überquerte und mit der linksseitigen Stützmauer kollidierte. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt, trotz starkem Verkehrsaufkommen, kein Gegenverkehr. Der Autofahrer verletzte sich durch den Aufprall an der Mauer. Die Rettung transportierte den Mann daraufhin in das Spital Davos. Er konnte dieses aufgrund der leichten Verletzungen nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.