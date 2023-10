Rollerfahrer verletzt sich bei einer Kollision mit Lastwagen

Ein 40-jähriger Lastwagenfahrer ist über die Rossbodenstrasse in Richtung Pulvermühlestrasse gefahren. Wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 43-jähriger Rollerfahrer hinter dem Lastwagen in die gleiche Richtung. Kurz nach der Raschärenstrasse hielt der Lieferwagen verkehrsbedingt an. Dabei prallte der Rollerfahrer in das Heck des stillstehenden Lastwagens. Die Rettung Chur überführte den Rollerfahrer mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Stadtpolizei Chur klärt die genaue Unfallursache ab. (red)