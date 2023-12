Fussgängerin in Chur frontal von einem Auto erfasst und verletzt

Am Mittwochabend fuhr ein Autofahrer auf der Masanserstrasse in Richtung Stadtzentrum, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. In der Nähe der Weinbergstrasse überquerte eine 45-jährige Fussgängerin die Strasse an einem Fussgängerstreifen. Der Autofahrer übersah die Fussgängerin und erfasste sie frontal. Laut der Polizei zog sich die 45-Jährige dabei unbestimmte Verletzungen zu.

Die Frau wurde von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Die Stadtpolizei Chur untersucht den Unfallhergang und hat die Ermittlungen aufgenommen, wie die Polizei abschliessend mitteilt. (red)