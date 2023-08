Frontalkollision in Marmorera fordert drei Verletzte

Zum Unfall kam es kurz vor 7 Uhr am Montag. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein 30-jähriger Autofahrer von Savognin kommend über die Nationalstrasse in Richtung Bivio unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 22-Jähriger in Begleitung einer 21-Jährigen talwärts in Richtung Savognin. Auf der Höhe Val Natons kollidierten die beiden Autos in einer Kurve seitlich-frontal.

Drei Personen wurden bei der Kollision verletzt. Ein Rettungswagen der Rettung Mittelbünden musste sie in die Spitäler nach Savognin und Thusis bringen. Wie die Polizei weiter mitteilt, standen zwei Mitarbeiter des Tiefbauamts Graubünden für die Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Die Autos wurden total beschädigt. Ein Abschleppdienst lud sie auf und brachte sie weg. Während der Arbeiten auf der Unfallstelle wurde der Verkehr wechselseitig an dieser vorbeigeführt. (red)