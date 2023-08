Töffahrer verletzt sich bei einer Kollision im Engadin schwer

Ein 46-Jähriger ist am Samstag um 14.45 Uhr mit seinem Auto vorwärts aus einem Parkplatz an der Hauptstrasse bei Sils Baselgia gefahren. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte, wollte der Mann in Richtung Maloja fahren.

Gleichzeitig nahte von links ein 21-jähriger Töfffahrer, der in Richtung Silvaplana unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Töfffahrer schwer verletzt wurde.