Autofahrerin verletzt sich bei Selbstunfall in Zillis

Am Freitagnachmittag fuhr eine Autofahrerin von Andeer in Richtung Thusis, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Aus noch nicht geklärten Gründen sei die 62-Jährige über den Wildschutzzaun gefahren und auf der Wiese zum Stillstand gekommen.

Da die Fahrerin am linken Bei verletzt wurde, war auch die Ambulanz Mittelbünden im Einsatz, wie es weiter heisst. Der Beifahrer habe keine Verletzungen erlitten. Es seien auch der Abschleppdienst sowie das Tiefbauamt Graubünden vor Ort gewesen. Laut der Polizei werden die genauen Umstände derzeit geklärt. (red)