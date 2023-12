Autofahrerin fährt in Chur eine E-Bike-Fahrerin an

Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr war eine 80-jährige Autofahrerin in Chur auf der Ringstrasse in Richtung Masanserstrasse unterwegs. Als sie in den Kreisel Ring-/Scalettastrasse einfuhr, kam es zu einer Kollision mit einer 62-jährigen E-Bike-Fahrerin, die sich bereits im Kreisel befand, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt.

Das Auto fuhr einige Meter weiter und prallte schliesslich gegen einen Gartenzaun. Laut Polizei wurde das Fahrzeug dabei erheblich beschädigt, ebenso der Zaun. Die E-Bike-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoss leicht verletzt und wird eigenständig ihren Hausarzt aufsuchen, wie die Polizei schreibt. (red)