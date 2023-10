Autofahrer verstirbt nach Selbstunfall in Segnas

Gegen 9.20 Uhr fuhr ein 69-jähriger Autofahrer von Segnas in Richtung «Mises las Cavorgias», wie die Kantonspolizei in einer Mittelung schreibt. Beim Fahren sei der 69-Jährige ab der Strasse geraten und habe sich mehrfach überschlagen. Laut der Polizei kam das Auto erst 80 Meter unterhalb der Strasse zum Stillstand.

Der Autofahrer sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Graubünden geklärt, wie es in der Mitteilung abschliessend heisst. (red)