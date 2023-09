Stadtpolizei Chur entzieht zwei Ausweise wegen Alkohol und Drogen am Steuer

Wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht, führte die Stadtpolizei Chur am Wochenende verschiedene Verkehrskontrollen durch. Dabei stellte die Polizei mehrere Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz fest.

So wurde am Freitagabend gegen 20.15 Uhr anlässlich einer Verkehrskontrolle ein 59-jähriger Autofahrer kontrolliert, der sich als fahrunfähig herausstellte.

Des Weiteren beobachtete eine Patrouille der Stadtpolizei am Samstag gegen 2.50 Uhr, wie ein Auto in zügiger Fahrweise abwärts über die Sägenstrasse fuhr. Im Kreisel bog das Auto nach rechts in verbotener Fahrtrichtung in die Rätusstrasse ein. Bei der anschliessenden Kontrolle der Autofahrerin wurde aufgrund von Feststellungen auf Alkohol- und Drogenkonsum eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Zur Anzeige gebracht

Gemäss Stadtpolizei Chur wurde beiden Autofahrern der Führerausweis abgenommen und sie werden sie zur Anzeige gebracht. Nebst den Ausweisentzügen wurde ein weiterer Autofahrer wegen unerlaubter Änderungen an seinem Auto verzeigt.