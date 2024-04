Mehrere Autolenker werden verzeigt

Am Freitag in der Nacht wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Emserstrasse ein Autolenker mit der Bruttogeschwindigkeit von 101 Kilometer pro Stunde erfasst, heisst es in einer Mitteilung. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 60 Kilometer pro Stunde.

Am frühen Samstagmorgen wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass ein Autolenker in nicht fahrfähigem Zustand war. Er wurde zur Anzeige gebracht und ihm ein Fahrverbot von einigen Stunden auferlegt. Ein weitere Autolenker fiel auf der Raschhärenstrasse mit seiner unsicheren Fahrweise auf. Auch er war in nicht fahrfähigem Zustand. Der Führerausweis wurde ihm aberkannt und er wird ebenfalls verzeigt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrollierte die Polizeipatrouille einen Töffahrer, welcher ohne Kontrollschild unterwegs war. Auch er war nicht fahrfähig. Sein Ausweis wurde abgenommen und er wird angezeigt. (red)