Grosskontrolle in Chur: Acht Personen werden angezeigt

Bei der Kontrolle seien 79 Fahrzeuge und 103 Personen kontrolliert worden. Laut der Polizei werden zwei Personen angezeigt, weil sie in fahrunfähigem Zustand gefahren sind. Der Fahrausweis wurde ihnen an Ort und Stelle entzogen. Sechs weitere Autofahrerinnen und Autofahrer werden wegen Abänderungen an ihren Fahrzeugen zur Anzeige gebracht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Weiter wurden zehn Fahrzeuge wegen technischen Mängeln beanstandet.