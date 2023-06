Hauptstrasse in Lenzerheide wegen zwei Grossanlässen gesperrt

Die Hauptstrasse H3a in Lenzerheide bleibt vom 2. Juni bis am 12. Juni, 16 Uhr gesperrt. Der Verkehr muss wegen des 10. Motor Classics Lenzerheide und UCI Weltcup umgeleitet werden. Die Umleitung für die jeweiligen Anlässe sind signalisiert, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Die Haltestellen Canols, Rothornbahn und La Riva werden an diesen Tagen durch den öffentlichen Verkehr nicht bedient.

Anlässlich der Fahrzeugcorso am 2. Juni von 17 bis 22 Uhr des Motor-Classics wird die Voa Principala zwischen der Aurora Kreuzung und dem Hotel Kurhaus für den Verkehr gesperrt, heisst es. (red)