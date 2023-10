Verkehrsunfall in Soazza fordert ein Todesopfer

Ein 52-jähriger Mann ist am Samstag um zirka 12.10 Uhr mit einem Liegevelo von Lostallo aus über die Kantonsstrasse in Richtung Soazza gefahren. Wie die Kantonspolizei in einer Meldung schreibt, überholte ein 37-jähriger Motorradfahrer den Liegevelofahrer auf einem geraden Teilstück. Dabei kam es, aus noch nicht abschliessend geklärten Gründen, zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Liegevelofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vor Ort durch ein Rettungsteam des Servizio Ambulanza del Moesano notfallmedizinisch erstversorgt und anschliessend durch die Rega-Crew nach Lugano ins Spital Centro Civico überflogen. Am Sonntag verstarb der Mann im Spital. Der ebenfalls gestürzte Motorradfahrer zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Strasse wieder freigegeben

Die Kantonsstrasse musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten während zirka zwei Stunden vorübergehend gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden klären den genaue Unfallhergang noch ab. (red)