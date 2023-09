Velofahrer stürzt bei Pontresina und verletzt sich schwer am Kopf

Am Donnerstagvormittag ist ein 43-jähriger Velofahrer von der Berninapasshöhe in Richtung Pontresina unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Er sei mit einer Velogruppe mitgefahren und kurz vor den Montebello-Kurven gestürzt.

Da er sich schwere Verletzungen am Kopf zugezogen habe, sei die Rettung Oberengadin im Einsatz gestanden. Laut der Polizei flog die Rega den 43-Jährigen daraufhin ins Kantonsspital Graubünden. Die Berninastrasse sei für eine Stunde gesperrt gewesen. Die Unfallursache werde derzeit von der Kantonspolizei geklärt. (red)