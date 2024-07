65-jähriger Autofahrer übersieht Velofahrer in Tiefencastel

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mitteilt, ist es am Samstagnachmittag in Tiefencastel gegen 15.15 Uhr zu einer Kollision zwischen einem 65-jährigen Autofahrer und einem Velofahrer gekommen, als der Autofahrer von einem Parkplatz aus auf die Hauptstrasse fahren wollte. «Dabei übersah er einen von Thusis kommenden Fahrradfahrer», heisst es weiter.

Der Velofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem quer auf der Strasse befindlichen Auto. Durch den Zusammenstoss wurde der Velofahrer gemäss Mitteilung auf die Fahrbahn geschleudert.

Aufgrund von Rettungsmassnahmen kam es auf der Nationalstrasse N29 kurzzeitig zu Behinderungen und Stau. Das Team des Rettungsdienstes Mittelbünden versorgte den verletzten Fahrradfahrer und überführte ihn ins Spital nach Thusis. (red)