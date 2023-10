Frau fährt in Chur beim Parkieren in Hauswand

In Chur ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem aber niemand verletzt wurde. Involviert war eine 67-jährige Frau, die mit ihrem Auto von der Loëstrasse her über die Lochertstrasse unterwegs war, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dort wollte sie auf einem Parkplatz einer Liegenschaft parkieren, stattdessen pralle sie heftig gegen die Hauswand. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, klärt die Stadtpolizei noch ab, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung vom Freitagmittag heisst.

Beim Unfall entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. (red)