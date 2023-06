Polizei fängt in Chur eine Schlange

Kurz vor 23 Uhr am Freitag haben Passanten an der Lagerstrasse in Chur eine grössere Schlange entdeckt und alarmierten die Stadtpolizei. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnte ein Polizist das etwa 1,5 Meter lange Tier einfangen. Es war eine Kornnatter, die hier nicht einheimisch, aber ungiftig ist. Sie wurde einem Reptilien-Sachverständiger übergeben und wartet dort auf ihre Besitzerin oder ihren Besitzer, wie es heisst.

Die Stadtpolizei Chur bittet den Schlangenhalter sowie Personen, die Angaben über den Tierhalter machen können, sich unter der Telefonnummer 081 254 52 00 zu melden.