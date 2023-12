Samedan: 32-jähriger Autofahrer wegen schlechter Sicht und riskantem Überholmanöver kontrolliert

Ein 32-jähriger Autofahrer überholte am Samstagmorgen auf der Via Quadratscha in Samedan im Bereich einer Bushaltestelle in zügiger Fahrt eine zivile Polizeipatrouille, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Bei der anschliessenden Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Mann die Windschutzscheibe nicht freigekratzt hatte und deshalb lediglich notdürftig aus von der Lüftung freigeblasenen Abschnitten auf die Strasse sah. «Da beim Lenker zudem Verdacht auf Fahrunfähigkeit bestand, wurde eine Blut- und Urinabnahme verfügt», heisst es in der Mitteilung abschliessend. (red)