69-jährige Rollerfahrerin prallt in Fläsch mit Nachtbus zusammen

Ein 69-jähriger Chauffeur wollte kurz nach 21 Uhr am Sonntagabend auf der Fläscherstrasse nach links in Richtung Mühle abbiegen. Das heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Gemäss bisherigen Ermittlungen verlangsamte er zu diesem Zweck die Fahrt bis auf Schritttempo und gab seine Absicht mittels Richtungsanzeiger bekannt. Gleichzeitig wollte die ebenfalls 69-Jährige mit ihrem Roller den Bus überholen. Dabei seien die beiden Fahrzeuge zusammengestossen. Durch den anschliessenden Sturz wurde die Frau verletzt und musste mit der Rettung ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (red)