Strolchenfahrt, Aquaplaning und Sekundenschlaf – drei Verkehrsunfälle innert wenigen Stunden

Am Linthli in Näfels wurde am Montagabend der Polizei ein Auto gemeldet, das in eine Hauswand geprallt ist. Wie sich herausstellte, sass ein 15-Jähriger am Steuer der Mercedes-Limousine, dem Firmenwagen der Familie. Der Strolchfahrer und sein 12-jähriger Mitfahrer entfernten sich gegen 20.30 Uhr von der Unfallstelle. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus konnten die beiden Minderjährigen nach kurzer Fahndung ausfindig gemacht und zur Unfallstelle zurückbeordert werden. Die Jugendlichen werden bei der Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus angezeigt.