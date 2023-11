Velofahrer wird bei Kollision in Chur verletzt

Die Stadtpolizei Chur schreibt in einer Mitteilung, dass es am Montagabend kurz vor 17.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem 44-jährigen Autofahrer und einem 64-jährigen Velofahrer gekommen sei.

Der Autofahrer war von der Autobahn kommend in Richtung Rossbodenstrasse unterwegs. Als der er in den Kreisel Sommerau einbog, kollidierte er dabei mit dem von links kommenden 64-jährigen Velofahrer. Der Velofahrer habe sich leichte Verletzungen an der Schulter zugezogen, so die Angaben der Stadtpolizei Chur. Er begab sich eigenständig zum Arzt und es entstand Sachschaden. (red)