Töfffahrer wird bei Kollision nahe Brienz/Brinzauls verletzt

Am Dienstag ist ein 69-jähriger Mann gemeinsam mit einer Gruppe von Töfffahrern von Lantsch/Lenz talwärts in Richtung Tiefencastel gefahren. Kurz vor 11.30 Uhr geriet er in einer engen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lastwagen und stürzte. Ein Team der Rettung Mittelbünden verarztete den Verletzten und brachte ihn ins Spital nach Thusis. (red)