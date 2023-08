Auto landet nach Ausweichmanöver im Bachbett 

Eine 76-jährige Autofahrerin fuhr um 16.15 Uhr in einer losen Fahrzeugkolonne auf der Deutschen Strasse von Chur in Richtung Trimmis. Im Bereich der Brücke über die Maschänserrüfi sei ein vor ihr fahrendes Auto unverhofft brüsk abgebremst worden, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Die 76-Jährige habe ebenfalls gebremst und sei, um eine Auffahrkollision zu vermeiden, nach links ausgewichen. Aus der Gegenrichtung nahte ein 42-jähriger Autofahrer mit zwei Mitfahrern. Dieser wich nach rechts aus, worauf sein Auto gut dreissig Meter durch Wiesland fuhr, das Dickicht durchquerte und in das Bachbett der Maschänserrüfi stürzte, wie es in der Mitteilung weiter heisst.