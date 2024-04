Auto überschlägt sich heftig und rutscht 25 Meter weiter

Eine 79-jährige Autolenkerin fuhr am Donnerstagvormittag um 8.15 Uhr auf der Nationalstrasse vom Julierpass talwärts in Richtung Silvaplana. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, prallte sie mit dem Auto in einer Linkskurve in die Stützmauer am rechten Strassenrand. Dabei habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach gut 25 Meter bis zum Stillstand weiter gerutscht.

Drittpersonen alarmierten die Rettungskräfte und betreuten die Frau bis zum Eintreffen des Dorfarztes sowie eines Teams der Rettung Oberengadin, heisst es weiter. Die Strassenrettungen St. Moritz und Trais Lejs bargen die mittelschwer verletzte Frau mittels Brechwerkzeug aus dem Auto. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort wurde sie ins Spital nach Samedan transportiert. Das total beschädigte Auto wurde aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. (red)