Fahrer schläft am Steuer ein: Frontalkollision dank schneller Reaktion verhindert

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem siebenjährigen Sohn in einem Lieferwagen von Davos in Richtung Landquart, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Gemäss eigenen Angaben ist der Autofahrer kurz eingeschlafen. Der Lieferwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in die linksseitigen Leitplanke, wie es weiter heisst.