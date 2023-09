49-Jähriger prallt mit seinem Auto in Geländer und wird verletzt

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilt, ist ein 49-Jähriger um 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag in San Carlo verunfallt. Er fuhr auf der Berninastrasse H29 in Richtung Berninapass. Bei der Bushaltestelle in der Nähe der Kirche geriet sein Auto nach rechts und prallte in ein Geländer.

Der Autofahrer zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Für weitere Abklärungen wurde er laut der Mitteilung von einem Team des Rettungsdienstes Poschiavo ins Spital transportiert. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Graubünden ermittelt. (red)