Kind fällt in Bach und wird vom Wasser mitgerissen

Am Sonntagnachmittag ist in Saas im Prättigau ein Kind in einen Bach gefallen und mehrere Hundert Meter vom Wasser mitgerissen worden. Der Dreijährige war eines von mehreren Kindern, die sich mit ihren Familien auf einem Waldspielplatz oberhalb der Örtlichkeit Waldhof zu einem Grillfest getroffen hatten.

Laut Kantonspolizei Graubünden spielten die Kinder rund um den Waldspielplatz. Um 14.40 Uhr sah ein Sechsjähriger, wie der Dreijährige in den nahen Trochenbach fiel und vom Wasser mitgerissen wurde. Sofort schlug der Sechsjährige Alarm und die Erwachsenen machten sich auf, um den Jungen zu retten. Dieser wurde im steilen Buch gut 350 Meter mitgerissen und konnte sich bei der Einmündung des Bachs in die Landquart an einem Stein festhalten. Der Höhenunterschied zwischen dem Unfallort und dem Stein beträgt laut Mitteilung rund 160 Meter.

Rega bringt das Kind ins Kantonsspital Graubünden

Zwischenzeitlich alarmierte eine Frau aus der Gruppe die Kantonspolizei Graubünden, welche die Stützpunktfeuerwehr Klosters und die Rega aufbot. Zwei Männer aus der Gruppe fanden den Jungen und konnten ihn bergen. Die Rega-Crew versorgte ihn medizinisch und flog ihn gemeinsam mit seinem Vater ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. «Die Verletzungen des Jungen stellten sich glücklicherweise nicht als gravierend heraus», wie die Kantonspolizei schreibt.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei den genauen Hergang des Unfalls ab. (red)