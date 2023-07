Drei Verletzte bei Kollision zwischen Töff und Auto in Roveredo

Auf der italienischen Strasse in Roveredo ist es am Sonntag kurz vor 1.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein 28-jähriger Autofahrer von Roveredo kommend in Richtung San Vittore unterwegs. Bei Roveredo sei er zuerst am rechten Strassenrand in eine Stützmauer geprallt, habe dann die ganze Fahrbahn überquert und sei am anderen Strassenrand in eine Leitplanke geprallt.

Gleichzeitig war ein 21-jähriger Töfffahrer von San Vittore kommend in Richtung Roveredo unterwegs. «Aus noch nicht ganz geklärten Gründen kam es dann zu einer Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen», teilt die Kantospolizei mit.

Drei Personen verletzt

Der Autofahrer und dessen Mitfahrerin sowie der Töfffahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die Ambulanz SAM brachte sie ins Spital Bellinzona. Das kantonale Bezirkstiefbauamt kam zum Unfallort und reinigte die Fahrbahn, wie es heisst. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden ordnete bei den beiden Lenkern eine Blut- und Urinprobe an. (red)